ماذا قال محمد صلاح بعد فوز ليفربول على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا؟

عبر نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح عن سعادته بعودة الريدز للانتصارات، بعد التغلب على لايبزيج الألماني.

وقاد صلاح ليفربول لفوز ثمين خارج الديار على لايبزيج بنتيجة (2-0)، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار النجم المصري في تصريحات عقب المباراة إلى أن عودة ليفربول لتحقيق الانتصارات يعد أمرًا جيدًا، قائلًا: “على مستوى الفريق، من الجيد العودة لطريق الفوز، ومن الجيد لي تسجيل الأهداف، عدنا لأسلوبنا أمام لايبزيج”.

وأضاف: “الفريق لعب بشكل جيد لمدة 75 دقيقة ضد ليستر سيتي (في الدوري الإنجليزي) قبل أن يسقط في فخ الخسارة”، وتمنى أن تعود الثقة للمجموعة عقب الانتصار الأوروبي.

وأشاد صلاح بإمكانيات لايبزيج، قائلًا: “لعبنا بشكل منظم ضد منافس صعب، وعلينا مواصلة تقديم نفس الأداء في اللقاء القادم، وأتمنى التأهل لربع النهائي”.

جدير بالذكر أن ليفربول ودع بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2019/20، من دور الـ16 بالخسارة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة (2-4) في مجموع المباراتين، وذلك بعد لعب وقت إضافي في مباراة الإياب.