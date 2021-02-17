فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة اسوان والمقاولون العرب فى الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة اسوان والمقاولون العرب فى الدوري المصري We، فى إحدي مباريات اليوم الاربعاء 17 فبراير 2021، ضمن منافسات الجولة 14.

تغلب أسوان على مضيفه المقاولون العرب بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، فى المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب المقاولون العرب، بإدارة الحكم “أحمد جمال”.

ويدين اسوان بالفضل فى الفوز للاعبه عبد العزيز موسى الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من انطلاق اللقاء.

وهو الفوز الاول لاسوان بعد 5 تعادلات بقيادة مدربه علاء عبد العال خليفة سامي الشيشيني المقال من منصبه لسوء النتائج، فرفع رصيده الى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما تعرض للخسارة الثانية تواليا.

يذكر ان آخر لقاء جمع الفريقين كان الموسم الماضي بالجولة 21 فى الدوري المصري الممتاز، وشهد فوز فريق اسوان بنتيجة 1-صفر، يوم 21-8-2020.

إليكم فيديو اهداف المباراة

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