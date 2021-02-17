بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والعين في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاهلي والعين” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 17-2-2021 ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الاهلي والعين” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”.

وتقام مواجهة الاهلي والعين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر، 17:20 بتوقيت جرينتش.

وقع النادي الاهلي في فخ التعادل بديربي جدة أمام الاتحاد في الجولة الماضية، ليصبح بفوز وحيد في آخر 3 مباريات خاضها في الدوري السعودي ما جعله يتراجع عن المنافسة على الصدارة.

ويقبع الاهلي في المركز الثاني في جدول الترتيب وبفارق 4 نقاط عن المتصدر “الشباب”، ويمتلك 34 نقطة في رصيده، جمعها من 18 مباراة، فاز في 10 مناسبات، وتعادل في 4، وخسر في مثلها.

في المقابل، خسر نادي العين 7 مباريات من آخر 8 لعبها في الدوري السعودي، ويتذيل جدول الترتيب وفي رصيده 13 نقطة، من 18 مباراة، انتصر في 4 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى 13 هزيمة.

الاهلي 0-1 العين

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