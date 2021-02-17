رئيس الاتحاد الآسيوي ينعي نجم منتخب البجرين “جمعة هلال”

أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن عميق مشاعر التعزية بوفاة النجم الدولي البحريني السابق جمعة هلال، الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 55 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومثل جمعة هلال منتخب البحرين في كأس الخليج 1996 عندما استضاف البطولة، حيث فاز الفريق على السعودية وتعادل مع العراق وعمان والكويت التي توجت باللقب.

وقال الشيخ سلمان في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الآسيوي أمس الثلاثاء :”تسببت جائحة كوفيد19- بالكثير من الألم في كافة أرجاء العالم، وتشارك أسرة كرة القدم الآسيوية في تعزية أسرة اللعبة في البحرين عقب وفاة جمعة هلال أحد كبار النجوم.”

وأضاف :”باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أتقدم بأحر مشاعر التعزية والمواساة، نحن نشعر بالحزن لوفاة أحد الأشخاص الذين خدموا اللعبة وقدموا مساهمات كبيرة سوف تبقى دائمًا في الذاكرة.”