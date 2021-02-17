الميركاتو السعودي | هل يتنازل الشباب عن لاعبيه للتصالح مع النصر؟

كشفت تقارير صحفية عن تغيير في موقف إدارة نادي الشباب السعودي، خلال الساعات الماضية، بشأن الأزمة مع نادي النصر، التي حدثت عقب مباراة الفريقين، في الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسحق الشباب النصر برباعية نظيفة، وشهد اللقاء اتهام خالد البلطان، رئيس الفريق الفائز، للمدير الرياضي النصراوي، حسين عبد الغني، بإطلاق كلمات عنصرية، ضد اللاعب سيبا.

وأوضحت المصادر أن الشباب تراجع في الساعات الماضية عن التصعيد، حيث قام بحذف فيديو للاعب سيبا، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يهاجم فيه عبد الغني والنصر.

وأشارت إلى أن رئيس الشباب أجرى اتصالات مكثفة مع مجلس إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت؛ لحل الأزمة وديًا، وإغلاق القضية قبل تصعيدها إلى اللجان المختصة.

وأضافت بأن إدارة النصر قد تحاول الاستفادة من اتصالات البلطان، لإجراء مصالحة، يكسب من خلالها أكثر من لاعب شبابي، في الصيف القادم.

ويرغب النصر بالفعل في التعاقد مع بعض لاعبي الشباب لتدعيم صفوف الفريق الأول قبل بداية الموسم القادم؛ على رأسهم قلب الدفاع حسان تمبكتي، والظهير الأيمن فواز الصقور، ولاعب الوسط تركي العمار.