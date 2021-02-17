شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل مع الزمالك بهدف شكري نجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق الإسماعيلي من التعادل مع الزمالك بهدف سجله شكري نجيب فى الدقيقة 63، خلال اللقاء المقام بينهما حالياً على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة.

سجل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف التقدم في الدقيقة 49 من عمر المباراة بعد ركلة حرة نفذها زيزو طولية وحولها محمود علاء مباشرة بتسديدة قوية يتألق حارس الإسماعيلي ويتصدى لها لتجد متابعة من أوباما ليودعها في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد قبل أن يسجل نجيب هدف التعادل.