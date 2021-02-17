شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بهدف أوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم يوسف أوباما، نجم الزمالك بهدف لفريقه في شباك فريق الإسماعيلي خلال اللقاء المقام بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشف عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق مواجهة الإسماعيلي، المقرر لها بعد قليل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: «حراسة المرمي: محمد أبوجبل، خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – شيكابالا، خط الهجوم: سيف الجزيري».

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومروان حمدي وأسامة فيصل.