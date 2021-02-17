شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع الإسماعيلي في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره الإسماعيلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع، وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وشيكابالا في خط الوسط، وسيف الجزيري في خط الهجوم.

حاول الزمالك فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية عن طريق تحركات الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما بجانب المهاجم الصريح سيف الجزيري، بينما أعتمد الإسماعيلي على الكرات العالية خلف مدافع الفريق، والتي لم تشكيل أي خطورة على مرمى محمد أبو جبل، وسقط طارق حامد على الأرض بعد كرة مشتركة مع يوسف أوباما وغادر أرضية الملعب لتلقي العلاج قبل العودة من جديد لأرضية الملعب واستكمال اللقاء.

وتبادل الفريقان السيطرة على منطقة وسط الملعب لكن دون أي خطورة على مرمى الفريقين، وسقط حسين السيد الظهير الأيسر للإسماعيلي بعدما اصطدمت عرضية حازم إمام في رأسه، وتلقى العلاج من الجهاز الطبي للدراويش، وعاد مرة أخرى لاستكمال اللقاء مع فريقه.

وألتقط أحمد سيد زيزو كرة مشتتة من دفاعات الإسماعيلي، وسددها بقدمه اليمنى في أقدام لاعبي الدراويش، قبل أن يحتسب الحكم خطأ لصالح حسين السيد ضد شيكابالا، واستغل شكري نجيب تمريرة حازم إمام القصيرة وانطلق بالكرة وسدد بقدمه اليسرى في دفاعات الفريق.

واصل الزمالك ضغطه على الإسماعيلي من الجبهة اليمنى التي يشغلها حازم إمام وشيكابالا، ولجأ الإسماعيلي للهجمات المرتدة عن طريق محمد الشامي، إلا أن دفاع الفريق تعامل مع عرضيات الدراويش بثبات دون أي خطورة على مرمى محمد أبو جبل.

واشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الأولى في المباراة وكانت من نصيب محمد حسن لاعب الإسماعيلي، بعد عرقلته لإنطلاقة حازم إمام، وتألق محمد فوزي حارس الإسماعيلي وتصدى لفرصة هدف مؤكد من تسديدة سيف الدين الجزيري.

واستمر ضغط الزمالك على دفاعات الإسماعيلي من الجانبين الأيمن والأيسر بهدف إحراز الهدف الأول، واستقبل إمام عاشور عرضية شيكابالا ولعبها برأسه في يد محمد فوزي، ورفع حكم اللقاء البطاقة الصفراء للمرة الثانية في اللقاء وهذه المرة في وجه محمد صادق بعد عرقلة إمام عاشور.

وسقط سيف الدين الجزيري بعد تدخل شكري نجيب داخل منطقة الجزاء، وطلب الفريق بالحصول على ركلة جزاء إلا أن محمود البنا حكم اللقاء أمر باستكمال اللقاء، ومن هجمة سريعة أهدار محمد الشامي فرصة هدف مؤكد للإسماعيلي بعد خطأ في الاستلام من محمد أبو جبل حارس الفريق.

وواصل لاعبو الإسماعيلي في التدخلات القوية على لاعبي الزمالك، وأشهر محمود البنا البطاقة الصفراء الثالثة للاعبي الإسماعيلي وكانت هذه المرة من نصيب شكري نجيب بعد تدخل قوي مع محمود علاء، وسقط حسين السيد للمرة الثانية على الأرض بعد كرة مشتركة مع محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأجرى الجهاز الفني للإسماعيلي التبديل الأول بخروج محمد حسن الذي تعرض للإصابة، وحل بدلا منه عماد حمدي، وبعدها تبادل الفريقين السطيرة على منطقة وسط الملعب دون أي خطورة على المرميين.

واحتسب محمود البنا دقيقتين كوقت بدلا من ضائع، وتصدى القائم الأيم لمحمد أبو جبل لرأسية شيلونجو مهاجم الإسماعيلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.