الامارات | الإعلان عن مدة غياب بوغبا عن الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن مدة غياب بوغبا عن الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد ثاني الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا المصاب في فخذه الأيمن، لن يعود إلى الملاعب قبل مارس المقبل على أقل تقدير.

وقال سولسكاير إن بوغبا "بدأ علاجه، وذلك سيستمر بضعة أسابيع أخرى. لن يلعب في فبراير، هذا أمر مؤكد".

وخرج الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً في الدقيقة 39 خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع إيفرتون 3-3 في 6 فبراير، بعد أيام فقط من اختياره أفضل لاعب في النادي لشهر يناير.

وأضاف "سننتظر بضعة أسابيع أخرى قبل رؤية بول (بوغبا)، هذا مؤكد".

وجاء حديث النرويجي في مؤتمر صحافي عشية مباراة الذهاب لفريقه في دور الـ16 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ضد ريال سوسيداد الإسباني الخميس والتي ستقام في تورينو الإيطالية جراء القيود المفروضة على السفر من السلطات الإسبانية لمواجهة انتشار النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

وفي ما يتعلق بمواجهة الفريق الباسكي، أشار سولسكاير إلى أن مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني ولاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك لن يكونا ضمن التشكيلة.

وقال: "فان دي بيك وإدينسون مصابان للأسف، إصابتهما في العضلات، لذلك لن يسافرا مع الفريق".

وتبقى مشاركة المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال ولاعب الوسط الاسكتلندي سكوت مكتوميناي غير مؤكدة، بحسب سولسكاير الذي شكك في إنهما "سيكونان لائقين بدرجة كافية"، وأنهما سيخضعان للاختبار صباح يوم المباراة.





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