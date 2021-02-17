الامارات | التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر موقع "فوتبول إيطاليا" التشكيلة المتوقعة لفريقي يوفنتوس الإيطالي ومضيفه بورتو البرتغالي، في المباراة بينهما اليوم الأربعاء (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات)، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يوفنتوس

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: دانيلو، دي ليخت، كيليني، أليكس ساندرو

الوسط: كييزا، بنتانكور، رابيوت، ماكيني

الهجوم: موراتا، رونالدو.

بورتو

حراسة المرمى: ارشيسين

الدفاع: مانافا، بيبي، مبمبا، سار

الوسط: كرونا، أوتافيو، أوليفيرا، أوريبي

الهجوم: ماريغا، تاريمي.

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