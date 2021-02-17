اخبار الرياضه

الامارات | التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس وبورتو في والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر موقع "فوتبول إيطاليا" التشكيلة المتوقعة لفريقي يوفنتوس الإيطالي ومضيفه بورتو البرتغالي، في المباراة بينهما اليوم الأربعاء (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات)، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

 

يوفنتوس

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: دانيلو، دي ليخت، كيليني، أليكس ساندرو

الوسط: كييزا، بنتانكور، رابيوت، ماكيني

الهجوم: ، رونالدو.

 

بورتو

حراسة المرمى: ارشيسين

الدفاع: مانافا، بيبي، مبمبا، سار

الوسط: كرونا، أوتافيو، أوليفيرا، أوريبي

الهجوم: ماريغا، تاريمي.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا