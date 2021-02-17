الامارات | التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

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شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر موقع "فوتبول إيطاليا" التشكيلة المتوقعة لفريقي يوفنتوس الإيطالي ومضيفه بورتو البرتغالي، في المباراة بينهما اليوم الأربعاء (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات)، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
يوفنتوس
حراسة المرمى: تشيزني
الدفاع: دانيلو، دي ليخت، كيليني، أليكس ساندرو
الوسط: كييزا، بنتانكور، رابيوت، ماكيني
الهجوم: موراتا، رونالدو.
بورتو
حراسة المرمى: ارشيسين
الدفاع: مانافا، بيبي، مبمبا، سار
الوسط: كرونا، أوتافيو، أوليفيرا، أوريبي
الهجوم: ماريغا، تاريمي.
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