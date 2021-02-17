الامارات | استمرار إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي مجاناً لحين عودة الجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي مجاناً لحين عودة الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استمرار عرض جميع مباريات المسابقة على شاشات التلفزيون البريطاني مجاناً حتى يتم السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب.

ولايتم حاليا السماح للمشجعين حاليا بحضور المباريات بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

وسيتم عرض جميع المباريات على شبكة (سكاي سبورتس) و(بي تي سبورت) و(أمازون برايم فيديو) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وجاء في بيان أن "الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديته ملتزمون بإيجاد حل يسهل التوصل إليه بشأن حضور الجماهير في الملاعب ".

وأضاف البيان "ستتم مراجعة ترتيبات البث المباشر في المملكة المتحدة بالتشاور مع الأندية وبما يتماشى مع أي قرارات تتخذها الحكومة فيما يتعلق بعودة المتفرجين إلى الملاعب".

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