شكرا لقرائتكم خبر عن يويفا يلغي دوري الأبطال للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلغاء نسخة موسم (2020-2021) من دوري أبطال أوروبا للشباب، بسبب جائحة كورونا، وتأثيرها على تنظيم المسابقات.

وقال اليويفا، في بيان رسمي: «اللجنة قررت في البداية العام الماضي تعديل شكل المسابقة وتأجيل بدايتها، لكن الإجراءات المختلفة التي فرضتها السلطات الصحية في جميع أنحاء أوروبا استمرت في التطور منذ ذلك الحين».

وأضاف: «تخلق أزمة كورونا قيودًا على السفر، والتي تؤثر على الأندية المشاركة، وتصنع صعوبات كبيرة في تنظيم المباريات، وقد انسحب فريقان بالفعل من المنافسة».

وأكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه لا توجد إمكانية لمزيد من التأجيلات بشأن بدء المسابقة، وأنه يجب وضع صحة وسلامة اللاعبين الشباب كأولوية قصوى.