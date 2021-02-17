شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: لاعبو ريـال مدريد سخروا من خسارة برشلونة برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق نجوم ريال مدريد، على الهزيمة التي تعرض لها الغريم التقليدي برشلونة، أمام باريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكان برشلونة خسر بنتيجة 1-4 على ملعب كامب نو، وشهدت المباراة تسجيل النجم كيليان مبابي، هاتريك،ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مجموعة "واتس آب" الخاصة بلاعبي ريال مدريد انفجرت بالتعليقات على خسارة برشلونة.



وأشارت إلى أن لاعبي ريال مدريد تحدثوا ونشروا في مجموعة الدردشة، الأهداف التي أحرزها مبابي في شباك برشلونة،وأوضحت أن تعليقات لاعبي الميرنجي على مباراة برشلونة، استمرت خلال مران الفريق.