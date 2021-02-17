شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يقترب من الانضمام للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي وعدا من الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة حسام البدري بضمه للمعسكر المقبل المقرر إقامته خلال شهر مارس المقبل استعدادا لمواجهتي كينيا المقرر اقامتها يوم 25 مارس المقبل وجزر القمر يوم 28 من نفس الشهر.

وأكد مصدر بالمنتخب للاعب الأهلي أن الجهاز الفني يتابع ما قدمه خلال المباريات السابقة وسيتم ضمه في المعسكر المقبل.