شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعنف لاعبي الاتحاد السكندري بعد التعادل مع سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عنف حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الإتحاد السكندري اللاعبين عقب التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مع سيراميكا في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء.

وحمل العميد مسئوولية التعادل للاعبين بعد إهدار عدد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بخروج الفريق فائزا من اللقاء، وحذر العميد اللاعبين من تكرار الاخطاء الفنية خلال المباريات المقبلة.