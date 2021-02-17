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حسام حسن يعنف لاعبي الاتحاد السكندري بعد التعادل مع سيراميكا

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عنف حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الإتحاد السكندري اللاعبين عقب التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مع سيراميكا في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء.

وحمل العميد مسئوولية التعادل للاعبين بعد إهدار عدد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بخروج الفريق فائزا من اللقاء، وحذر العميد اللاعبين من تكرار الاخطاء الفنية خلال المباريات المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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