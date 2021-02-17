شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلن تمسكه بـ«النحاس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، بيانًا رسميًا عبر الموقع الخاص بالنادي يؤكد فيه تمسكه بعماد النحاس مدرب الفريق، وعدم وجود نية على الإطلاق في التغيير.

وذلك بعدما ناشد النحاس إدارة النادي بالرحيل، بعد هزيمة الفريق اليوم الأربعاء أمام أسوان في منافسات الدوري المصري.

بينما جاء بيان الإدارة كالتالي:

أكد محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على الكرة بالنادى، أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح متمسك تمامًا بالجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، ولا نية على الاطلاق في التغير أو البحث عن جهاز فني جديد.

وأضاف المشرف على الكرة أن الفريق يلازمه سوء حظ غريب ولانملك سوا الدعم والمساندة للجهاز ونأمل ان تتحسن النتائج خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المشرف على الكرة أن عماد النحاس قدم الموسم الماضى نتائج وأداء أكثر من رائع ولكن هذا الموسم الحالى يلازمه سوء توفيق وسنعمل على علاج الأخطاء وكلنا ثقه في النحاس وجهازه المعاون.

وكان فريق المقاولون العرب قد خسر اليوم الأربعاء أمام أسوان بهدف مقابل لاشيء، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة، ويحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري.