شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصحح مسار ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على استفاقة ليفربول وفوزه المهم على لايبزج الألمانى بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذى جمعهما مساء الثلاثاء على أرض ملعب بوشكاش ضمن جولة ذهاب دور الستة عشر لبطولة دورى أبطال أوروبا.

وقال موقع «ديلى ميل»، إن فريق ليفربول تعافى من 3 هزائم متتالية فى الدورى الإنجليزى، واستطاع النجم المصرى محمد صلاح تصحيح مسار فريقه فى بطولة دورى أبطال أوروبا بعد إخفاقات متتالية فى البريميرليج.

وأضاف التقرير أن فريق ليفربول صعب المهمة على الفريق الألمانى خلال لقاء العودة، نظرًا لأنه من الصعب أن يستقبل الريدز ثنائية لتعديل النتيجة أو ثلاثية لفوز الفريق الألمانى على ليفربول وإقصائه من بطولة دورى أبطال أوروبا. وقال موقع ليفربول إن الريدز استطاع تحقيق فوز ثمين فى المجر بثنائية نظيفة فى شباك لايبزج الألمانى.

وأكد تقرير «ميرور» البريطانى: عاد فريق المدرب يورجن كلوب إلى مستواه فى دورى أبطال أوروبا، حيث حقق هدفان من محمد صلاح وساديو مانى فوزًا كبيرًا ليعودوا إلى ملعب أنفيلد فى مباراة الإياب. وأضاف التقرير أن صلاح ساهم بشكل كبير فى فوز فريقه سواء بتحركاته داخل المستطيل الأخضر خلال مجريات شوطى اللقاء.

حصل نجم فريق ليفربول محمد صلاح على تقييم مميز بعدما قاد فريقه للفوز على لايبزج الألمانى بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب فى بطولة دورى أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة «هوسكورد» العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 7.3 /10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 78%. ولم يدخل صلاح فى أى صراعات هوائية أو مراوغات، وتدخل على الخصم مرتين. وفقد صلاح الاستحواذ على كرته مرة واحدة فقط، وصوب تسديدتين تجاه المرمى.

وأشاد الموقع الرسمى لفريق ليفربول الإنجليزى، النجم المصرى، محمد صلاح، عقب تسجيله هدفا فى شباك لايبزج الألمانى خلال دور الستة عشر من بطولة دورى أبطال أوروبا.