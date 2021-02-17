شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغرم «كهربا» ١٥٠ ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على توقيع غرامة مالية ١٥٠ ألف جنيه على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق، عقب مشادته مع زميله عمرو السولية خلال مواجهة المريخ السودانى التى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة سجلها محمد مجدى أفشة ووالتر بواليا ومحمود كهربا.

ورفض عبدالحفيظ الطريقة التى اتبعها «كهربا» مع السولية، وحذره من تكرار افتعال الأزمات داخل الفريق حتى لا تتصاعد مشاكله داخل القلعة الحمراء.

كان «كهربا» قد اعترض على توبيخ السولية بعدما قام «كهربا» بمشادة مع لاعب المريخ السودانى، وهو ما رفضه السولية وطالب اللاعب بالكف عن تعنيف لاعب الفريق المنافس بطريقة غير لائقة، لكن «كهربا» اعترض على السولية بطريقة غير لائقة.

فيما سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى عقب الفوز على المريخ السودانى بثلاثية، وأكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، أن الفوز تحقق على المريخ السودانى بعد أن استغل الفريق الفرص التى سنحت له فى الشوط الثانى بعدما تخلى اللاعبون عن الرعونة التى اتسموا بها فى الشوط الأول.

وقال «موسيمانى»، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة المريخ السودانى: «نعم.. الأهداف تأخرت، ولكن فى النهاية حققنا المطلوب وحصدنا ثلاث نقاط غالية فى بداية مشوار دور المجموعات»، وأوضح أن المنافس شكل تكتلًا دفاعيًّا كبيرًا فى الشوط الأول، ولكن بمجرد تسجيل الهدف الأول نجحنا فى التفوق وحسم المباراة، وأشار إلى أنه حافظ على طريقة أداء الفريق حتى مع تأخر الأهداف، مشددًا على أن الأهلى اعتمد اليوم على الأطراف فى ظل إغلاق العمق من قبل المريخ السودانى.

وأوضح المدير الفنى أن العرضيات كانت مفتاح الفوز على المريخ السودانى، بعد عرضية محمد هانى فى هدف أفشة الأول، وذكر أن الفريق خاض المباراة فى ظل غياب ٥ عناصر أساسية من القوام الرئيسى للفريق. وأضاف أن الشوط الأول شهد إهدار العديد من الفرص، لكن الأمور تحسنت كثيرًا فى الشوط الثانى الذى شهد تسجيل ثلاثة أهداف. وقال «موسيمانى»: «هناك لاعبون تمت إراحتهم مثل حمدى فتحى»، كما أنه دفع بعناصر لم تكن تشارك بشكل أساسى الفترة الماضية، مثل سعد سمير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام.

وأوضح أنه سعيد بنجاح والتر بواليا فى تسجيل هدفه الرسمى الأول مع الفريق، مؤكدًا «أن هذا الأمر من أبرز مكاسب المباراة»، واختتم «موسيمانى» تصريحاته بالإشادة بمحمد الشناوى حارس مرمى الفريق، الذى نجح فى التصدى لفرصتين محققتين للمنافس.

أجايى وكهربا يحتفلان مع أفشة بهدفه فى مرمى المريخ السودانى

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أهمية الفوز الذى حققه الفريق على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، وأوضح أن الفريق الذى ينافس على البطولات يجب أن يبذل مجهودًا كبيرًا دائمًا، وشدد على أنهم خاضوا مباراة قوية للغاية، وظهروا بشكل جيد طوال المباراة، وشهد الشوط الثانى تفوقًا واضحًا للأهلى، نجح خلاله فى تسجيل 3 أهداف، مؤكدا أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أنها تأتى فى افتتاح مشوار الفريق بالمجموعة.

وأوضح مدير الكرة أن المباراة حققت اإيجابيات عديدة، أهمها تسجيل والتر بواليا هدفه الأول مع الأهلى، وكذلك عودة سعد سمير للمشاركة مع الفريق مجددًا، وتألق جونيور أجايى بعد عودتهما من الإصابة.

وتعليقًا على مواجهة سيمبا التنزانى الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية، قال «عبدالحفيظ»: «من المقرر أن نسافر غدا الجمعة، المباراة لن تكون سهلة، لأن سيمبا فريق قوى وتطور أداؤه كثيرًا فى الفترة الأخيرة، ويقدمون كرة قدم مميزة.. ولكن أتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال المباراة وأن نعود بالنقاط الثلاث».