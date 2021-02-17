شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفاضل بين أحمد كشري و ضياء السيد لخلافة النحاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس إدارة نادي المقاولون العرب الموقف حالياً، وسط اصرار عماد النحاس علي الرحيل عن ذئاب الجبل وابلاغهم بعدم استكمال مهمته لنهاية الموسم .



وتري الإدارة أنه امام اصرار النحاس علي الرحيل ستكون الموافقة خاصة بعدما ودع الفريق كأس الكونفيدرالية وكأس مصر مبكراً، كما تراجع في ترتيب الدوري الممتاز.

وسريعا بدأت ادارة النادي في الدخول في مفاوضات مع بعض المدربين لخلافة النحاس، وفتحت الإدارة مفاوضات مع ضياء السيد وأحمد كشري لتولي تدريب المقاولون.