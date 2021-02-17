شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يوافق على تمديد عقده مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، موقفه من تجديد عقده مع الشياطين الحمر في الفترة المقبلة، وفتح جهاز الكرة بنادى الأهلى، مفاوضات تجديد عقد عمرو السولية، لاعب وسط القلعة الحمراء، من أجل تحصينه من الإغراءات المحلية والخارجية.

وأبدى السولية، ترحيبه الشديد بالتجديد مع القلعة الحمراء، ولكنه طلب المساواة مع عناصر الفئة الأولى بالنادى وتحديداً محمد الشناوى، ويعتبر عمرو السولية من العناصر الأساسية فى صفوف القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية، كما عاد للمشاركة مع منتخب مصر فى المباريات الأخيرة