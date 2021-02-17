شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يفضل الإعتماد على «فتوح» بدلا من عبدالله جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك على منح أحمد فتوح الظهير الايسر للفريق الكروي الاول خلال المباريات المقبلة بدلا من عبدالله جمعه بسبب القدرة الهجومية للاعب المنتخب الاوليمبي التي ظهرت خلال التدريبات خلال الفترة الماضية.

كان باتشيكو المدير الفني قد عقد جلسة مع اللاعب الصاعد اكد له خلالها انه سيعتمد علىيه بداية من مواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.