شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يدرس التعاقد مع كريم العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم صفقة التعاقد مع نجم المنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويبحث المارد الأحمر، تدعيم الجبهة اليمنى في ظل تواجد محمد هاني بمفرده، منذ رحيل أحمد فتحي إلى صفوف بيراميدز سبورت، مع بداية الموسم الجاري.

ودخل النادي الأهلي، في مفاوضات جادة مع كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي، للحصول على توقيعه مع بداية الموسم الجديد، وتمرد اللاعب مؤخرًا على ناديه البورسعيدي، مؤكدًا رغبته في الرحيل لخوض تجربة جديدة ولا توجد لديه نية التجديد مرة أخرى.