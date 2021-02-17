شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفقد جهود الغزال ومنسي فى مواجهة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفقد فريق طلائع الجيش جهود الرباعى عمرو جمال وناصر منسى وخالد سطوحى وعمرو السيسى لاعبو الفريق فى مباراة القناة المحدد لها غدا فى دور 32 كاس مصر ، بعد حصولهم على الانذار الثالث فى مواجهة سموحة بالدوري.

ويختتم اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة القناة الذى يلاقيه فى الثانية والنصف ظهر غداً الخميس باستاد السويس الجديد بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، ويخوض الفريق مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للسويس لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.