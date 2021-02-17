شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو رئيس الفيفا لحضور مئوية الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مسئولو اتحاد الكرة الدعوة الي جياني انقانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من اجل حضور مئوية اتحاد الكرة في 3 من ديسمبر المقبل وتوجيه الدعوة الي عدد من المسؤولين بالاتحاد الدولي والاتحادات الاهلية للتواجد في المئوية.

وقرر مسؤولو اتحاد الكرة بدأ انطلاق الاحتفالات بمئوية الجبلاية من شهر ابريل المقبل حتي نهاية العام الجاري .

استقر مسئولو الجبلاية على إصدار كتيب فى مئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل، على أن يتضمن معظم الإنجازات التى تحققت وأسماء رؤساء الاتحاد من بداية تأسيس اتحاد الكرة.