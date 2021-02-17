شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: حققنا الفوز على المقاولون العرب رغم فارق الإمكانيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء عبد العال المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي أسوان ان الفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب بهدف مقابل لاشئ جاء في ظل امكانيات محدودة للفريق الصعيدي ،مقارنة بإمكانيات المقاولون العرب الفنية والمالية.

وشدد عبد العال، ان فريقه لايمتلك لاعباً يحصل على نصف ما يتقاضاه أصغر لاعب في ذئاب الجبل ،مؤكدا ان مجلس إدارة اسوان برئاسة احمد سليمان يساند الفريق في حدود إمكانياته.