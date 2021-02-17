شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو يقود تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي اليوم الأربعاء، نادي الإسماعيلي مع نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري على استاد القاهرة الدولي.

وأعلن دراجان بونيش، المدير الفني للإسماعيلي عن تشكيل الفريق في مواجهة الزمالك.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، مروان صحراوي، أحمد كاستيلو، حسين السيد.

خط الوسط: محمد صادق، محمد عادل، محمد حسن، محمد الشامي.

الهجوم: شكري نجيب، بنسو شيلونجو.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي، محمد هاشم، عماد حمدي، رضوان شريفي، عمر الوحش، نادر رمضان، فخر الدين بن يوسف، أري بابل، زياد طارق.