شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحقق الفوز علي الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد غزل المحلة ثلاث نقاط غاليه عقب فوزه علي الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله أحمد الشيخ .

في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.



جاءت المباراة حماسية واتسمت بالندية بين لاعبي الفريقين، بهذه النتيجة ارتفع رصيد غزل المحلة إلي 17 نقطة وتجمد الإنتاج عند 9 نقاط .