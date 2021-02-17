شكرا لقرائتكم خبر عن المصري : الأهلي لم يفاوض هذا اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري أن الاهلي لم يدخل في مفاوضات مع مسئوولي النادي البورسعيدي من اجل ضم كريم العراقي مدافع الفريق الكروي الاول البورسعيدي.

وقال هاشم: «الأهلي لم يفاوض أي لاعب من المصري ،لافتا إلى أن المصري لا يمانع في التعاون من القلعة الحمراء من أجل انضمام أي لاعب ،من خلال القنوات الشرعية، وشدد هاشم على أن المصري مرتبط بتعاقد مع العراقي يمتد لخمس سنوات مقبلة».