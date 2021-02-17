شكرا لقرائتكم خبر عن النموذجي يهزم الشباب بـ «القاتل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوقف الفتح انطلاقة المتصدر الشباب وألحق به الخسارة، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن لقاءات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء سيطرة شبابية منذ بدايته، وسط تراجع لفريق الفتح، وتمكن هداف الشباب كريستيان جوانكا من إحراز الهداف الأول لفريقه قبيل نهاية الشوط الأول برأسية جميلة سكنت شباك الفتح (د:42). وفي الشوط الثاني بادر الفتح بالهجوم لإدراك النتيجة، وتحقق له ما أراد من كرة ثابتة نفذها المحترف كريستيان كويفا لتسكن الشباك الشبابية (د:67). وفي الوقت بدل الضائع أضاف ميتشيل تي فريدي الهدف الثاني للفتح (د:90+3)، لينتهي اللقاء بفوز الفتح بهدفين لهدف. وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه السابع في الدوري ويصل للنقطة 25 في المركز العاشر، فيما تلقى الشباب خسارته الثالثة في الدوري وتجمد رصيده عند 38 نقطة في صدارة الدوري.