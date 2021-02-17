مبابي يعيد الفوز على برشلونة لتوخيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي (22 عاما)، أن ما قدمه فريقه باريس سان جيرمان أمام برشلونة أمس الأول هو نتيجة للعمل المتواصل بالفريق.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود سان جيرمان إلى قلب تأخره بهدف أمام مضيفه برشلونة الإسباني لفوز كبير وتاريخي 4 - 1 على الفريق الكتالوني في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وهذا الفوز هو الأول لأي فريق فرنسي على برشلونة في عقر داره باستاد «كامب نو» في برشلونة على مدار تاريخ دوري أبطال أوروبا

وقال مبابي «إنها مسألة استمرار، المدرب أدى عملا رائعا منذ توليه تدريب الفريق. ولكنه واصل عمل المدرب توماس توخيل الذي سبق له أن بدأ عملا استثنائيا مع الفريق».

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تولى منصب المدير الفني لسان جيرمان قبل أسابيع قليلة خلفا للألماني توماس توخيل الذي قاد الفريق لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي.

وأكد مبابي «لم نصل بعد لقمة مستوانا رغم المستوى الرائع الذي قدمناه في مباراة برشلونة. ولكننا سنواصل تطوير مستوانا».