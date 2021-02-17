كومان يعترف بتفوق سان جيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان بتفوق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مباراة الفريقين مساء أمس الأول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وسجل المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود سان جيرمان إلى قلب تأخره بهدف أمام مضيفه برشلونة لفوز كبير وتاريخي 4 / 1 على الفريق الكتالوني. وقال كومان «يجب أن نعترف بتفوق سان جيرمان في هذه المباراة، أظهروا أن فريقهم أكثر اكتمالا من فريقنا، الهزيمة 1 / 4 صعبة للغاية. يمكنني الكذب عليكم، ولكنها هزيمة جعلت فرصنا قليلة للغاية». وقال كومان «يجب أن نعترف بتفوق سان جيرمان في هذه المباراة، أظهروا أن فريقهم أكثر اكتمالا من فريقنا، الهزيمة 1 / 4 صعبة للغاية. يمكنني الكذب عليكم، ولكنها هزيمة جعلت فرصنا قليلة للغاية».

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