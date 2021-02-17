شكرا لقرائتكم خبر مواجهات عاصفة بالدوري الأوروبي وديربيات في ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم منافسات جولة ذهاب دور الــ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم، وتتضمن مباريات بنفيكا البرتغالي أمام أرسنال الإنجليزي وريد ستار الصربي أمام ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي وليل الفرنسي أمام أياكس الهولندي.

الملاعب المحايدة تسببت قيود السفر وغيرها في ظل جائحة فيروس كورونا في نقل 8 مباريات في جولتي الذهاب والإياب ببطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، إلى ملاعب محايدة.

وطبقا لقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يكون الفريق صاحب الضيافة ملزما بإيجاد ملعب محايد في حالة عدم إمكانية إقامة المباراة على ملعبه.

ونقلت 4 مباريات في الدوري الأوروبي، من بينها مباراة بنفيكا أمام أرسنال التي ستقام في روما ومباراة سوسييداد أمام مانشستر يونايتد التي ستقام في تورينو. ومن أبرز مباريات الدوري الأوروبي اليوم أيضا، ليل الفرنسي، وأياكس أمستردام.

ديربي ألمانييستضيف شالكه فريق بوروسيا دورتموند في مباراة الديربي السبت المقبل ضمن منافسات المرحلة الـ22 من الدوري الألماني.

ويحتل شالكه المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 9 نقاط، ولم يحقق سوى انتصار واحد خلال هذا الموسم، كما عانى بوروسيا دورتموند من تراجع النتائج في الفترة الماضية حيث حقق انتصارا واحدا فقط خلال آخر 6 مباريات.

لكن الفوز في مباراة الديربي سيكون له دور كبير في تخفيف آلام جماهير كلا الفريقين.

أما بايرن ميونخ حامل اللقب ومتصدر جدول البوندسليجا، فيحل ضيفا يوم السبت المقبل على آينتراخت فرانكفورت الذي صعد إلى المركز الثالث إثر فوزه على كولون.

ديربي إنجليزي يتأهب ليفربول لخوض مواجهة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون مساء السبت المقبل، والتي يسعى من خلالها حامل اللقب إلى العودة لطريق الانتصارات في الدوري بعد 3 هزائم متتالية محليا.

كذلك يتطلع إيفرتون إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادل وهزيمة في مباراتيه الماضيتين.

وتشهد المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي أيضا لقاء أرسنال مع مانشستر سيتي مساء الأحد.

ديربي ميلانوخطف ميلان وجاره إنتر ميلان الأنظار بشكل كبير بعد أن فرض يوفنتوس هيمنته على الكرة الإيطالية لأعوام، ويصطدم الفريقان مع بعضهما البعض في ديربي ميلانو الذي يشهد صراعا قويا على القمة، حيث يحتل إنتر الصدارة برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام ميلان، قبل المواجهة المرتقبة يوم الأحد المقبل.