قائد ليفربول: فوزنا على لايبزج نصف المهمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم جوردان هيندرسون عن سعادته بالفوز الثمين لفريقه على لايبزج الألماني مساء أمس الأول في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي. وتغلب ليفربول على لايبزج في العاصمة المجرية بودابست ليضع الفريق قدما في دور الثمانية للبطولة. وقال هيندرسون في تصريحات إعلامية بعد المباراة «كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا. مباراة صعبة، ونشعر بالسعادة للنتيجة النهائية». وقال هيندرسون في تصريحات إعلامية بعد المباراة «كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا. مباراة صعبة، ونشعر بالسعادة للنتيجة النهائية». وأضاف «من البداية إلى النهاية، ضغطنا دفاعيا بشكل جيد حقا واستعدنا الكرة، حققنا فوزا جيدا، ولكننا حسمنا نصف المهمة فقط».

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