إطاحة ستيفانوس بنادال تستغرق 4 ساعات و5 دقائق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما حقق انتصارا مثيرا أمام النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم، وتغلب عليه 6 / 3 و6 / 2 و7 / 6 (7 / 4) و6 / 4 و7 / 5 أمس، في دور الثمانية لأولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم.

واستعاد تسيتسيباس، المصنف الخامس للبطولة، توازنه في الوقت المناسب بعد خسارة أول مجموعتين من المباراة لينتزع بطاقة التأهل في النهاية على حساب نادال، الذي كان يتنافس على إحراز اللقب الـ21 له في بطولات جراند سلام ولم يخسر أي مجموعة في مشواره بالبطولة قبل مباراة أمس.

واحتاج تسيتسيباس إلى 4 ساعات و5 دقائق للتغلب على نادال والتأهل للمربع الذهبي للمرة الثالثة في سجل مشاركاته ببطولات جراند سلام.

ويلتقي تسيتسيباس في الدور قبل النهائي، الروسي دانييل ميدفيديف الذي صعد إلى الدور قبل النهائي في وقت سابق أمس، بعدما تغلب على مواطنه أندري روبليف 7 / 5 و6 / 3 و6 / 2.

وحقق ميدفيديف، المصنف الرابع للبطولة، الانتصار الـ19 على التوالي وحسم تأهله إلى الدور قبل النهائي للمرة الثالثة في سجل مشاركاته ببطولات جراند سلام.

واحتاج ميدفيديف، المتوج بلقب البطولة الختامية للموسم الماضي، إلى أكثر من ساعتين بقليل للتغلب على روبليف، زميله بالفريق الروسي الذي توج هذا الموسم بلقب كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، والتي أقيمت في ملبورن أيضا.

وقال ميدفيديف «كانت هذه بالتأكيد واحدة من أفضل المباريات التي لعبتها أخيرا، هي مباراة مذهلة حقا لأنه كان يؤدي بشكل رائع، نجحت في التغلب عليه بثلاث مجموعات دون خوض أي مجموعة فاصلة».

وتقام مباريات البطولة حاليا دون جماهير، وذلك بعد أن أعلن دانييل أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية، في الأسبوع الماضي، فرض الإغلاق لمدة 5 أيام اعتبارا من السبت الماضي، ضمن جهود مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، فيما ستعود الجماهير اعتبارا من اليوم.