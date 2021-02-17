الآسيوي يؤجل مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات المشتركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 إلى يونيو المقبل، مع إقامتها بنظام التجمع بعد أن كانت مقررة في مارس المقبل، وذلك بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في قارة آسيا.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون كرة القدم في الاتحاد الآسيوي شين مانجيل وممثلي الاتحادات الوطنية للمجموعة السابعة، وهي اتحادات الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.

وقال الأمين العام للاتحادي الإماراتي محمد الظاهري، «إن الاجتماع ناقش كافة التفاصيل الخاصة بمباريات المجموعة، حيث استعرض مسؤولو الاتحاد الآسيوي تقريرا مفصلا عن الوضع الصحي في كل دولة وصعوبة إقامة المباريات في مارس نظرا لقيود السفر».

وأضاف الظاهري أن اتحاد الإمارات تمسك بإقامة مباراتي مارس أمام ماليزيا يوم 25 في الإمارات، وأمام إندونيسيا يوم 30 من الشهر ذاته في إندونيسيا، إلا أن القيود المفروضة في هاتين الدولتين حالتا دون ذلك، حيث أكد ممثل الاتحاد الماليزي أن الإجراءات الاحترازية في بلده تمنعهم من السفر خارج البلاد خلال هذه الفترة، كما هو الحال في إندونيسيا التي تفرض فترة حجر صحي بشكل إجباري، مشيرا إلى أن الاتحاد تقدم كذلك بمقترح آخر وهو استضافة منتخب إندونيسيا إلا أن الإجراءات المفروضة تمنعهم من السفر خارج البلاد.

وأوضح الأمين العام أن الاتحاد الآسيوي قرر إقامة التصفيات وبشكل رسمي في يونيو بنظام التجمع، مع فتح باب تقديم طلبات الاستضافة وفق معايير وشروط ومتطلبات حددها الاتحاد الآسيوي، منها الاشتراطات الصحية والتنظيمية.

وأكد الظاهري أن اتحاد الكرة الإماراتي سيتقدم بطلب الاستضافة لأحقية المنتخب الذي كان من المفترض أن يخوض 4 مباريات حاسمة منها 3 على أرضه، مع توفير كل المتطلبات الخاصة بالاتحاد القاري من ملاعب مباريات وتدريبات وفنادق ومواصلات، إلى جانب بروتوكول صحي عالي الجودة.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات الاستضافة هو الخامس من مارس المقبل والإعلان النهائي هو 15 من الشهر ذاته.

يذكر أيضا أن المواعيد المقترحة لإقامة المباريات بنظام التجمع هي الثالث من يونيو 2021 لتايلاند مع إندونيسيا والإمارات مع ماليزيا، والسابع من الشهر نفسه للإمارات مع تايلاند وفيتنام مع إندونيسيا، و11 من الشهر نفسه للإمارات مع إندونيسيا وماليزيا مع فيتنام، و15 من الشهر نفسه للإمارات مع فيتنام وتايلاند مع ماليزيا.

ويحق للاتحاد المستضيف إقامة المباريات على مدار يومين بدلا من يوم واحد لكل جولة.