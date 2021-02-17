ليفركوزن يمدد عقد بومجارتلينجر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد نادي باير ليفركوزن الألماني أمس عقد لاعب خط الوسط جوليان بومجارتلينجر لمدة عام آخر ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى يونيو 2022.

وقال المدير الإداري للنادي، رودي فولر إن بومجارتلينجر يعد ركيزة وعامل استقرار للفريق، خاصة بالنسبة للاعبين الشبان، وأشاد أيضا بخبرة جوليان داخل الملعب وخارجه.

وتعرض اللاعب لتمزق جزئي في الأربطة في نهاية يناير الماضي، ومن المفترض أن يعود في مايو المقبل.

وقال بومجارتلينجر «حقيقة إن النادي لا يقف بجانبي فقط رغم إصابتي الحالية وإنما يواصل الاعتماد علي، تتحدث عن نفسها».