ليفركوزن يمدد عقد بومجارتلينجر

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وقال المدير الإداري للنادي، رودي فولر إن بومجارتلينجر يعد ركيزة وعامل استقرار للفريق، خاصة بالنسبة للاعبين الشبان، وأشاد أيضا بخبرة جوليان داخل الملعب وخارجه.وتعرض اللاعب لتمزق جزئي في الأربطة في نهاية يناير الماضي، ومن المفترض أن يعود في مايو المقبل.
وقال بومجارتلينجر «حقيقة إن النادي لا يقف بجانبي فقط رغم إصابتي الحالية وإنما يواصل الاعتماد علي، تتحدث عن نفسها».
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