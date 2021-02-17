تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك.. شكري نجيب وشيلونجو يقودان الهجوم



الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر انطلاقها بعد قليل، على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة الـ13، من مسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الإسماعيلي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع:عبد الله جمعة - مروان صحراوي - احمد كاستيللو - حسين السيد.

خط الوسط: محمد صادق - محمد عادل - محمد حسن - محمد الشامي.

خط الهجوم: شكري نجيب - بينسون شيلونجو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي - محمد هاشم - عماد حمدي - رضوان شريفي - عمر الوحش - نادر رمضان - فخر الدين بن يوسف - اري بابل - زياد طارق.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.