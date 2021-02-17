تشكيل الزمالك في مواجهة الإسماعيلي.. سيف الجزيري يقود الهجوم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق مواجهة الإسماعيلي، المقرر لها بعد قليل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أشرف "روقا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومروان حمدي وأسامة فيصل.

