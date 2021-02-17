بعد بيانيّ الزمالك والإسماعيلي.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تصدر بياناً عاجلاً بشأن تقرير «أون تايم سبورتس».. وتتخذ إجراءاً فورياً

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن إدارة المتابعة على القنوات التابعة للمجموعة رفعت تقريراً عاجلاً عن خطأ تحريري تم رصده على قناة "أون تايم سبورتس" يوحي في معناه بالإثارة بين ناديين من أعرق الأندية المصرية ذات الجماهيرية.

وقال صالح، في بيان أصدره منذ قليل وأورده موقع "مصراوي"، إنه "بعرض هذا التقرير على إدارة المجموعة برئاسة تامر مرسي تم اتخاذ إجراءات تصحيحية بالاعتذار الفوري على الهواء مباشرة كما تم تحويل المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق واتخاذ إجراءات رادعة".

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وأكد المتحدث على اعتذار إدارة القناة عن هذا الخطأ حتى وإن كان فردياً مع كل التقدير لناديي الإسماعيلي والزمالك.

وأكد صالح على أن مجموعة قنوات "أون تايم سبورتسط تقف على مسافة متساوية من كل الأندية المصرية وتنبذ كل تصرف يدعو للتعصب أو إشعال أي فتنة جماهيرية.

وكانت قناة "أون تايم سبورتس"، قد أعدت تقريرًا عن مباراة الزمالك والإسماعيلي عنوانه (الزمالك يواجه الإسماعيلي في قمة لا تحتمل التفويت أو المجاملات) الأمر الذي أثار غضب جماهير الفريقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر نادي الإسماعيلي بياناً نشره عبر موقعه الرسمي، حيث قال المتحدث الرسمي للنادي علاء وحيد إن ما حدث في أحد البرامج لقنوات أون تايم سبورت "خطأ من أحد العاملين نسى أنه يعمل في قنوات كبيرة ناقله لمباريات الدوري، ولم يخلع عباءة تعصبه علي باب الأستديو."

وأضاف البيان أن النادى الإسماعيلي "يحمله مسئولية الاحتقان الذي حدث لجماهير الإسماعيلي وافقادها الثقه في حيادية البرنامج وبالتالي القنوات كلها."

وتابع: "لذلك يطلب النادي من اداره القنوات تقديم اعتذار رسمي عن ماحدث وعقاب المتسبب وعدم تكرار مثل هذه الأفعال والتي لاتصب في صالح الرياضه المصرية."

وأكد النادي أنه "يثق في إدارة القنوات وجميع العاملين بها في قدرتهم على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح."

من جانبها، أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً أعربت خلاله عن استيائها الشديد من الأسلوب الذي إنتهجته قناة "أون تايم سبورت"، مشيراً إلى أنه يسيء للناديين الكبيرين.

وأضافت اللجنة، في بيانها، أنها حريصة كل الحرص على الدفاع عن كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل التصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لنادينا الكبير لاسيما وأنه عبر تاريخه يؤدي مبارياته بكل النزاهة والشرف.

وطالبت اللجنة المؤسسة الوطنية "إعلام المصريين" بسرعة التحرك لإيقاف هذه التجاوزات التي تشعل أجواء التعصب بين الجماهير.

و​يستضيف فريق نادي الزمالك، منافسه النادي الإسماعيلي في السابعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 13 للدوري الممتاز.