بعد أزمة مباراة الزمالك والإسماعيلي .. كريم خطاب : فرقتين كبار وعمر ما بيحصل ما بينهم الكلام دة

الشارقة - اميمة ياسر - اعتذرت قناة أون تايم سبورت، عن الأزمة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن مباراة الزمالك والإسماعيلي.

وقال كريم خطاب مقدم البرامج في القناة: "اعتذر لأي حد ممكن تكون الجملة اتفهمت غلط.. الجملة تقصد الاتهامات التي ترتبط بالمباراة"

وأضاف: "عيب وميصحش محدش بيجامل حد على حساب نفسه، وبعتذر مرة تانية.. فرقتين كبار وعمر ما بيحصل ما بينهم الكلام دة".

"كريم خطاب" يوضح سوء فهم تقرير مباراة الزمالك والإسماعيلي ويعتذر على الهواء

وكانت قناة "أون تايم سبورت"، قد أعدت تقريرًا عن مباراة الزمالك والإسماعيلي عنوانه (الزمالك يواجه الإسماعيلي في قمة لا تحتمل التفويت أو المجاملات) الأمر الذي أثار غضب جماهير الفريقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب خطاب، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: "لكل الناس اللي عارفاني ومتابعاني من زمان.. معقول هاتغير دلوقتي وأبقى زي الناس اللي أنا نفسي بنتقدهم ومش بحب اتفرج عليهم".

وتابع: "للأسف دي غلطة إعداد البرنامج اللي كتب الجملة من غير الرجوع لأي حد وأنا اعتذرت بعدها بدقايق.. الفيديو هاينزل بالتوضيح، وعادة ما تثير مباراة الزاملك والإسماعيلي جدلا كبير بشأن التفويت والمجاملات وهو ما ينفيه مسؤولي الفريقان".

يستضيف فريق نادي الزمالك، منافسه النادي الإسماعيلي في السابعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 13 للدوري الممتاز.

استغل الزمالك، غياب الأهلي وتصدر الترتيب برصيد 26 نقطة، فيما يعاني الإسماعيلي في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.