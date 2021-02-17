بسبب جملة «لا تقبل المجاملات أو التفويت».. الإسماعيلي يطالب «أون تايم سبورتس» باعتذار رسمي.. والزمالك: «نطالب إعلام المصريين بإيقاف التجاوزات»

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر ناديي الزمالك والإسماعيلي بيانين منفصلين، منذ قليل، بشأن تقرير مصور عرضته قناة "أون تايم سبورتس" عبر شاشاتها، والذي تناول لقاء الفريقين المقرر إقامته في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

وكان برنامج "بي أون تايم" قد عرض تقريراً مصوراً للحديث عن مواجهة الزمالك والإسماعيلي اليوم، حيث أشار التقرير إلى ما نصه "الزمالك يواجه الإسماعيلي في مباراة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".

وطلب نادي الإسماعيلي في بيانه الرسمي تقديم قناة أون تايم سبورتس اعتذاراً بسبب خطأ أحد العاملين في القناة.

ونشر الإسماعيلي بيانه عبر موقع الرسمي، حيث قال المتحدث الرسمي للنادي علاء وحيد إن ما حدث في أحد البرامج لقنوات أون تايم سبورت "خطأ من أحد العاملين نسى أنه يعمل في قنوات كبيرة ناقله لمباريات الدوري، ولم يخلع عباءة تعصبه علي باب الأستديو."

وأضاف البيان أن النادى الإسماعيلي "يحمله مسئولية الاحتقان الذي حدث لجماهير الإسماعيلي وافقادها الثقه في حيادية البرنامج وبالتالي القنوات كلها.ط

وأضاف: "لذلك يطلب النادي من اداره القنوات تقديم اعتذار رسمي عن ماحدث وعقاب المتسبب وعدم تكرار مثل هذه الأفعال والتي لاتصب في صالح الرياضه المصرية."

وأكد النادي أنه "يثق في إدارة القنوات وجميع العاملين بها في قدرتهم على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح."

من جانبها، أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً أعربت خلاله عن استيائها الشديد من الأسلوب الذي إنتهجته قناة "أون تايم سبورت"، مشيراً إلى أنه يسيء للناديين الكبيرين.

وأضافت اللجنة، في بيانها، أنها حريصة كل الحرص على الدفاع عن كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل التصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لنادينا الكبير لاسيما وأنه عبر تاريخه يؤدي مبارياته بكل النزاهة والشرف.

وطالبت اللجنة المؤسسة الوطنية "إعلام المصريين" بسرعة التحرك لإيقاف هذه التجاوزات التي تشعل أجواء التعصب بين الجماهير.

كما أبدت اللجنة دهشتها من كم الإشاعات والأكاذيب التي تطال النادي بطريقة ممنهجة والتي تمس اللاعبين والجهاز الفني والإداري بغرض ضرب حالة الاستقرار التي يعيشها النادي حاليا كما أن تلك المحاولات تهدف إلى إدخال النادي في دوامة من المهاترات و الأكاذيب.

وناشدت اللجنة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الحرص على استقاء أي معلومة تخص النادي من مصادرها الرسمية وعبر المتحدث الإعلامي للنادي حيث لوحظ في الآونة الاخيرة ان بعض المنصات الإعلامية تتناول كل شئون نادي الزمالك دون غيره من الأندية الأخرى التي لا تخلو من المشاكل وكأن نادي الزمالك دون غيره يمر بمشاكل وأزمات.

يشار إلى أن الإسماعيلي سيواجه مساء اليوم الأربعاء الزمالك، في قمة مباريات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.