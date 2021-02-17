شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يكشف عن موهبته في كرة السلة ويتحدى فريق الأهلي.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عن الجانب الأخر للمدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، وهوايته الأخرى في الرياضة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، ظهر من خلالها المدير الفني للفريق الأول وهو يلعب كرة السلة مع لاعبي السلة داخل احدى الصالات.

ونجح موسيمانى في تسديد الكثير من الكرات في الفيديو الذي نشرته عبر فيسبوك، بالإضافة إلى تحديه للاعبين.

من ناحية أخرى تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى النادى الأهلى حول مستوى مروان محسن مهاجم الفريق، وذلك بعد انتصار الأهلى على المريخ السودانى أمس، قائلاً: "لدى قناعات لا تتغير وهى بما أننا بدأنا الموسم فنحن نحتاج لكل لاعب فى الفريق، وكل الناس هتلعب وهتشارك ومرة تكون موفقة ومرة لاء، وده وضع طبيعى، ودورى تهيئة الأوضاع لكل عناصر المنظومة"، أضاف إن رامى ربيعة مستمر مع الفريق وسيحصل على فرصة المشاركة فى المرحلة المقبلة".