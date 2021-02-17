شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المتحدة" تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس فى عنوان مباراة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن إدارة المتابعة علي القنوات التابعة للمجموعة قد رفعت تقريرا عاجلا عن خطأ تحريري تم رصده على قناة "أون تايم سبورتس" يوحى فى معناه بالإثارة بين ناديين من أعرق الأندية المصرية ذات الجماهيرية.

وبعرض هذا التقرير علي إدارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسي، تم اتخاذ إجراءات تصحيحية بالاعتذار الفوري علي الهواء مباشرة، كما تم تحويل المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق واتخاذ إجراءات رادعة.

وأكد صالح على اعتذار إدارة القناة عن هذا الخطأ حتي وإن كان فردياً، مع كل التقدير للنادي الإسماعيلي ونادي الزمالك، وأكد أن مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" تقف علي مسافة متساوية من كل الأندية المصرية وتنبذ كل تصرف يدعو للتعصب أو إشعال أي فتنة جماهيرية