شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والإسماعيلى.. تعادل سلبي وخطورة للدراويش في أول 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك أمام نظيره الإسماعيلي، ولا زال التعادل السلبي يخيم على المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

بدأت المباراة سريعة من الطرفين وتواجد لاعبو الإسماعيلي بشكل مكثف في نصف ملعب الزمالك وطالب الفريق الأصفر بضربة جزاء في الدقيقة السادسة لصالح محمد صادق بعد دفعة من أحمد أبو الفتوح، لكن الحكم لم ينصاع لمطالبهم.

وتعرض طارق حامد لإصابة خفيفة في الدقيقة السادسة، وسقط على أرض الملعب لكنه وقف على قدمه مرة أخرى، واستأنف الحكم اللقاء بعدما توقف لثواني معدودة.

رد الزمالك المؤثر والفعال تأخر لمدة 12 دقيقة من بداية اللقاء، فاستغل اندفاعات الدراويش وشكل هجمة منظمة من الجبهة اليسرى عن طريق أبو الفتوح، لكن استبسال لاعبو الإسماعيلي وقفت بالمرصاد للمحاولات البيضاء.

عاود الإسماعيلي الهجوم السريع على دفاعات الزمالك واضاع الثنائي شيلونجو وشكري فرصة التقدم في الدقيقة 14 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: محمد أبو جبل، ورباعي الدفاع، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح، حازم إمام، وفي الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا، ومهاجم وحيد هو سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أشرف "روقا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومروان حمدي وأسامة فيصل.

فيما جاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي: محمد فوزى في حراسة المرمى، فى الدفاع عبد الله جمعة، مروان صحراوى، أحمد كاستلو، حسين السيد، وفى الوسط محمد صادق، محمد عادل، محمد حسن، محمد الشامي، وفى الهجوم شكرى نجيب، شيلونجو.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري المصري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.