شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغرق أرض ملعب استاد القاهرة قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت كثرة سقوط الأمطار في غرق أرض ملعب استاد القاهرة الدولي قبل احتضان مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر لها في السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى.

ويسعى العاملون في الاستاد على تخفيف المياه من الأجزاء التي غمرتها المياه، قبل انطلاق المباراة حتى لا تؤثر على اللاعبين خلال ديربى ولاد العم المنتظر.

ويتصدر الأبيض قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

وشدد باتشيكو خلال حديثه مع لاعبي الزمالك على ضرورة عدم الاستهانة بالإسماعيلي أو النظر لترتيبه في جدول الدوري بالوقت الحالي، خاصة أنه نادي كبير ومباراته مع الأبيض تكون جماهيرية وقوية على مدار تاريخ الناديين.

ووجه المدير الفني البرتغالي باتشيكو، تحذيرا للاعبي الزمالك من انتفاضه فريق الإسماعيلي، مؤكدًا أن هذه المباريات تكون خارج التوقعات لأنها مباريات قمة وبالتالي يجب الحذر من المنافس بغض النظر عن نتائجه السابقة فى المباريات خلال الفترة الماضية.

وحرص باتشيكو على مشاهدة عدد من مباريات الإسماعيلي السابقة فى مسابقة الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الدراويش، وتحديد الطريقة الأنسب للتعامل مع المباراة.