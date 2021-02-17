شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على وروقا يحتويان غضب المثلوثي بعد استبعاده من مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عبد الحليم علي مدير الكرة بفريق الزمالك و محمد اشرف روقا لاعب وسط الفريق باحتواء غضب التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك عقب استبعاده من مباراة الإسماعيلي المقرر انطلاقها بعد قليل علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري.

وعقد عبد الحليم علي وروقا جلسة سريعة مع اللاعب في أرض الملعب بعدما ابدى اللاعب غضبه من قرار البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق باستبعاده من القائمة النهائية للمباراة، رغم عدم وجود بديل في مركز الظهير الأيمن.

وفضل البرتغالي جايمي باتشيكو الاحتفاظ بكل من محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أشرف "روقا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومروان حمدي وأسامة فيصل ، على دكة البدلاء في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم : زيزو – أوباما – شيكابالا – سيف الجزيري.

ويتصدر الأبيض قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

وشدد باتشيكو خلال حديثه مع لاعبي الزمالك على ضرورة عدم الاستهانة بالإسماعيلي أو النظر لترتيبه في جدول الدوري بالوقت الحالي، خاصة أنه نادي كبير ومباراته مع الأبيض تكون جماهيرية وقوية على مدار تاريخ الناديين.

ووجه المدير الفني البرتغالي باتشيكو، تحذيرا للاعبي الزمالك من انتفاضه فريق الإسماعيلي، مؤكدًا أن هذه المباريات تكون خارج التوقعات لأنها مباريات قمة وبالتالي يجب الحذر من المنافس بغض النظر عن نتائجه السابقة فى المباريات خلال الفترة الماضية.