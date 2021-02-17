شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الإسماعيلى.. انطلاق قمة ولاد العم على استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت امباراة الزمالك أمام نظيره الإسماعيلي، والتي تجمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: محمد أبو جبل، ورباعي الدفاع، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح، حازم إمام، وفي الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا، ومهاجم وحيد هو سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أشرف "روقا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومروان حمدي وأسامة فيصل.

فيما جاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي: محمد فوزى في حراسة المرمى، فى الدفاع عبد الله جمعة، مروان صحراوى، أحمد كاستلو، حسين السيد، وفى الوسط محمد صادق، محمد عادل، محمد حسن، محمد الشامي، وفى الهجوم شكرى نجيب، شيلونجو.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري المصري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.