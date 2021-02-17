شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعادل مع سيراميكا بهدف لمثله بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى فريق الاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابي مع سيراميكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف الاتحاد السكندري عن طريق كريم الديب في الدقيقة 24 من زمن الشوط، قبل أن يتعادل شريف دابو لسيراميكا في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وأهدر كريم الديب ضربة جزاء في الدقيقة 85 من المباراة ليحرم فريقه من نقاط الفوز وتحسين وضعه بجدول الترتيب.

وتحصل محمد ميدو جابر لاعب سيراميكا على بطاقة صفراء في الدقيقة 21، فيما تحصل كريم الديب ومروان عطية وروماريو ويليامز ثلاثي الاتحاد على ثلاثة بطاقات صفراء في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهما وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 12هدف وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

أدار المباراة الحكم: أحمد الغندور حكما للساحة، ومساعدا حكم: محمود أبوالرجال، ومصطفى حسين، وحكم رابع: عدي إبراهيم، وحكما الفار: عمرو الشناوي ومحمد التابعي.

دخل سيراميكا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز زعيم الثغر على الاسماعيلى بهدف دون رد في أخر ظهور بالدوري كما تخطى عقبة النجوم بهدفين مقابل هدف بدور الـ 32 لكأس مصر.