شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يعود لقيادة هجوم الزمالك.. وساسى وبن شرقى على دكة البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى.

وفضل البرتغالي جايمي باتشيكو الاحتفاظ بكل من فرجاني ساسي واشرف بن شرقي على دكة البدلاء في مباراة اليوم ليكونا أوراقا رابحة يتم الدفع بهما وفقا لسير المباراة.

ومن المنتظر ان يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم : زيزو – أوباما – شيكابالا – سيف الجزيري.

ويتصدر الأبيض قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

وشدد باتشيكو خلال حديثه مع لاعبي الزمالك على ضرورة عدم الاستهانة بالإسماعيلي أو النظر لترتيبه في جدول الدوري بالوقت الحالي، خاصة أنه نادي كبير ومباراته مع الأبيض تكون جماهيرية وقوية على مدار تاريخ الناديين.

ووجه المدير الفني البرتغالي باتشيكو، تحذيرا للاعبي الزمالك من انتفاضه فريق الإسماعيلي، مؤكدًا أن هذه المباريات تكون خارج التوقعات لأنها مباريات قمة وبالتالي يجب الحذر من المنافس بغض النظر عن نتائجه السابقة فى المباريات خلال الفترة الماضية.

وحرص باتشيكو على مشاهدة عدد من مباريات الإسماعيلي السابقة فى مسابقة الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الدراويش، وتحديد الطريقة الأنسب للتعامل مع المباراة.