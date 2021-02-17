شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على الإنتاج الحربى بهدف ويتقدم للمركز العاشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة فوزا مهما وصعبا على نادى الإنتاج الحربى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز أحمد الشيخ هدف غزل المحلة الوحيد في الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، بعدما وضعها على يسار حارس الإنتاج الحربى.

بهذا الفوز رفع نادى غزل المحلة رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر من 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل، بينما بقى فريق الإنتاج الحربى في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بعدما خاض 13 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 وما زال لديه لقاء مؤجل

وواصل الإنتاج نتائجه السيئة بعدما وداع كأس مصر بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد في الوقت القاتل، بينما شهد أخر ظهور للإنتاج الحربى خسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري، بينما خسر الفلاحين من سيراميكا بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.